Tras Semana Santa, expertos alertan por automedicación y llaman a retomar hábitos saludables

Tras la Semana Santa, expertos en salud están poniendo el foco en una práctica que se repite cada año: la automedicación para aliviar malestares derivados de excesos en la alimentación o alteraciones en la rutina, una conducta que —advierten— puede tener consecuencias más allá de lo inmediato.

De acuerdo con especialistas de la EPS Famisanar, luego de estos periodos es común que se presenten alteraciones en el sueño, la alimentación y los hábitos diarios, lo que impacta directamente el bienestar físico.

“Dormir repara y hace que uno descanse. Es importante evitar el uso de pantallas al menos 30 minutos antes de dormir y garantizar entre 7 y 8 horas de sueño”, explicó Yeraldine Martínez Castro.

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Automedicación tras excesos, un riesgo que puede pasar factura

El principal llamado de alerta está en el consumo de medicamentos sin supervisión médica, una práctica frecuente en esta época para tratar molestias digestivas o generales.

“El uso inadecuado de medicamentos puede generar hemorragias gastrointestinales, gastritis, sangrados intestinales e incluso intoxicaciones por dosis altas o uso prolongado”, advirtió José Valcárcel.

Más allá de los efectos inmediatos, los especialistas insisten en que automedicarse también puede ocultar enfermedades de mayor gravedad, retrasando diagnósticos y complicando la atención oportuna.

En paralelo, recomiendan retomar hábitos básicos como una alimentación balanceada —con al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras—, reducir el consumo de ultraprocesados y mantener una hidratación adecuada.





Salud mental y alertas que no deben ignorarse

En otro frente, expertos advierten sobre la importancia de identificar señales de alerta frente al acoso sexual, definido como cualquier conducta o insinuación de carácter sexual no deseada.

“La incomodidad es una señal suficiente para buscar ayuda”, señaló Erika Veloza, quien recordó la disponibilidad de líneas como la 155 y la 123 para atender estos casos.

Natalidad en descenso y cambios en el país

El análisis también pone sobre la mesa tendencias de fondo. La tasa de natalidad en Colombia sigue cayendo y en 2025 registró una disminución del 4,5 % frente al año anterior, alcanzando su nivel más bajo en la última década.

“En 2023 tuvimos cerca de 25.000 partos, en 2024 alrededor de 21.000 y en 2025 cerca de 19.000”, explicó Alex Pacheco, al señalar que la postergación de la maternidad y los cambios en los proyectos de vida están marcando esta tendencia.

Aunque el llamado principal está en la prevención y el autocuidado, los expertos también destacan avances en inclusión y atención social. Iniciativas en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down han reforzado el reconocimiento de la diversidad, mientras que en regiones como Córdoba se han desarrollado jornadas humanitarias para atender a comunidades afectadas por inundaciones, con entrega de ayudas básicas.

Acciones que, en medio de las alertas en salud, ponen el foco en la atención integral y en las respuestas a las necesidades más urgentes de la población.