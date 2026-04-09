Supersalud designa interventores provisionales tras suspensión ordenada por la Procuraduría

En medio de la crisis estructural que enfrenta el sistema de salud, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la designación de interventores suplentes provisionales para varias EPS intervenidas.

La decisión se da en cumplimiento de una orden de la Procuraduría General de la Nación, que suspendió por tres meses a algunos interventores por el presunto incumplimiento de sus funciones. Según el organismo de control, esta situación habría ocasionado un deterioro en la prestación del servicio de salud para los usuarios.

Entre los casos señalados están el de la EPS SOS, bajo la dirección de Alberto Betancur Castañeda, y el de Savia Salud, dirigida por William Humberto Salgado Gamboa. De acuerdo con la Procuraduría, durante sus gestiones se registró un incremento en las peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela.

Asimismo, fueron suspendidos el interventor de Asmet Salud EPS S.A.S., Lain Eduardo López Martínez; el agente interventor de Coosalud EPS S.A., Alexander Mesa Romero; y la interventora de Capresoca EPS, Betty Cecilia Anaya Nieto.

Según informó la Supersalud, el objetivo principal es “mantener la capacidad institucional y garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del país”.

Nuevos interventores designados:

La entidad nombró a los siguientes agentes interventores provisionales:

Asmet Salud: Jessica Milena Aguirre Santana, médica especialista en auditoría y gerencia de servicios de salud.

Jessica Milena Aguirre Santana, médica especialista en auditoría y gerencia de servicios de salud. Servicios Occidentales de Salud (SOS): Margarita Orozco Eslait, administradora de empresas.

Margarita Orozco Eslait, administradora de empresas. Savia Salud: Edda Lorena Sintura, contadora pública con especialización en gerencia tributaria y maestría en administración de empresas.

Edda Lorena Sintura, contadora pública con especialización en gerencia tributaria y maestría en administración de empresas. Coosalud: Jorge Orlando Suárez Burgos, contador público.

En el caso de Capresoca, la Superintendencia informó que designará próximamente un nuevo interventor suplente, tras la reciente decisión del Ministerio Público.

La Supersalud advirtió que estas decisiones se dan en un contexto de “limitaciones normativas y estructurales” que afectan la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Además, reconoció que el modelo actual enfrenta una crisis sistémica que dificulta la gestión y supervisión de las entidades intervenidas, aunque reiteró su compromiso de garantizar la atención a los usuarios.

“La prioridad es mantener un marco de garantías para los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud”, señaló la entidad.