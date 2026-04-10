Crisis en Asmet Salud: suspenden paro sin acuerdos y advierten que el sistema “sigue sin responder”

La crisis en Asmet Salud EPS entra en una fase crítica. Aunque los trabajadores suspendieron temporalmente el paro por tres días, lo hicieron sin acuerdos de fondo y con una advertencia clara: “la situación no está resuelta y el sistema sigue sin dar respuestas” indicaron.

La suspensión se dio luego de una jornada de diálogo de más de cinco horas con directivos de la entidad. Sin embargo, el sindicato advierte que los avances son parciales y no superan el 50% del cumplimiento de las obligaciones laborales. A esto se suma un punto que mantiene la tensión: no hay fechas concretas para el pago de salarios ni garantías verificables.

El origen del conflicto sigue intacto. Los trabajadores denuncian retrasos en los sueldos, incumplimientos en la seguridad social y una serie de fallas que, aseguran, reflejan una crisis estructural dentro de la EPS.

“Hoy no contamos con las condiciones para responder como ustedes lo merecen”, señalaron los gtrabajadores en referencia a los usuarios del sistema.

Más información Incertidumbre por administración de la Nueva EPS tras vencimiento de intervención

Pese a esto, decidieron levantar temporalmente el paro con el objetivo de no interrumpir la atención. Insisten en que la decisión responde a un sentido de responsabilidad, aunque reconocen que el contexto sigue siendo crítico.

Durante estos días, el sindicato mantendrá otras acciones como manifestaciones pacíficas, procesos jurídicos y asambleas internas, mientras evalúa las respuestas de la administración. La decisión de fondo se tomará el próximo 14 de abril, cuando los delegados definan si se reanuda el paro a partir del día siguiente.

El comunicado también deja ver un fuerte malestar frente a la gestión de la entidad. “Nos sentimos vulnerados en nuestra dignidad ante la indiferencia que, en la práctica, refleja la administración”, expresaron.

La advertencia va más allá del conflicto laboral. Los trabajadores insisten en que la falta de condiciones impacta directamente la atención en salud. “Queremos seguir garantizando la atención a nuestros usuarios, pero no contamos con las herramientas ni las condiciones para hacerlo” agregaron.

En ese contexto, hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud para que intervengan y garanticen la prestación del servicio. También piden claridad sobre la situación financiera de la entidad y respuestas concretas que permitan superar la crisis.

El sindicato cierra con una alerta que trasciende a Asmet Salud. “El sistema de salud está enfermo y quienes lo sostenemos hoy también lo estamos padeciendo”, advierten, al insistir en que lo que ocurre no es un hecho aislado, sino parte de un problema más amplio en el país.