Resultados Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto 10 de abril de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Resultados Lotería de Medellín HOY viernes 10 de abril de 2026

Este viernes 10 de abril de 2026 se jugó el sorteo 4830 de la Lotería de Medellín por un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín es:

Resultados de la Lotería de Santander hoy viernes 10 de abril de 2026

Este viernes 10 de abril de 2026, se jugó el sorteo 5056 de la Lotería de Santander por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es:

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 10 de abril de 2026

Este viernes 10 de abril de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

El resultado del premio mayor de la lotería de Risaralda es:

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Resultados de MiLoto hoy viernes 10 de abril de 2026

Este 10 de abril de 2026 se jugó el acumulado de Miloto. Conozca a continuación los resultados del sorteo: