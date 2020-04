Homenaje de Jorge Velosa a campesinos y camioneros en medio de la pandemia

En esta temporada, los boyacenses son más solidarios que nunca. En medio de la solidaridad, vuelven los personajes que más queremos en Boyacá. El maestro Jorge Velosa, hizo este miércoles 22 de abril un homenaje a los campesinos y transportadores que no han parado de trabajar en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, para garantizar el alimento en Colombia. Además, Velosa impulsa una estrategia musical, para que los abuelos, se protejan del coronavirus.

Servir y ser solidario, si que le hace bien al corazón, pero ser agradecido, también, ese es un gesto que en esta temporada de pandemia, debe estar presente todos los días, según el cantautor boyacense, hijo de Ráquira, Jorge Velosa Ruíz.

Aun bajo la amenaza del Covid-19, los agricultores del país no han dejado de labrar la tierra ni un solo minuto, para garantizar la comida en medio del confinamiento que obligó la pandemia. Es por eso que el maestro Velosa, elevó un reconocimiento para todos ellos, pero también, realizó un sentido homenaje, a los que día y noche van por las carreteras de Colombia, transportando esos alimentos que produce el campo.

Con coplas y carranga, lo que más le gusta al fundador del género de la carranga, homenajeó a esos otros héroes de la pandemia, saliendo así de lo que él mismo denominó su “año sabático”, que en realidad se extendió durante aproximadamente cinco años.

“Más que nunca he pensado en la importancia del campo y de los campesinos, y en que aún no se les ha hecho el reconocimiento social, económico, cultural y educacional, que tienen más que merecido, que al menos les demos las gracias. Hoy les estamos diciendo: buenos días campesino, buenos días donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú nos das (mensaje que complemento con estas coplas recientes): en nombre de todos todos, aquí desde mi aislamiento, muchas gracias campesinos, por trabajar la tierrita para darnos el sustento; qué sería de nuestra vida sin la mano campesina, que muele de sol a sol para darnos la comida; qué sería de nuestra vida, ¿ustedes se lo imaginan?. ¡Que vivan los campesinos!, y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos, existe sin existir”, dijo entre coplas el maestro Velosa, homenajeando a los campesinos colombianos.

Agregó en su homenaje, unas coplas dedicadas a los camioneros: “también he estado pensando más que nunca en la importancia de los transportadores especialmente de los camioneros para nuestra subsistencia, y más en estos momentos y los muy difíciles que vendrán. Estoy seguro que una papita, un plátano, o una yuca, o una manotada de frijol serán un tesoro; y quién los produce, los campesinos, y quiénes nos los traen, los camioneros; no iremos a tomar caldito de celular, no, ni ‘sacochito’ de internet o de computador, eso amor no se echa a la olla sino carnita y cebolla”.

Le puede interesar: Artistas y gestores culturales de Boyacá lanzan SOS por crisis del Covid-19

Velosa insistió en su reconocimiento a la labor camionera: “y por tanto amigos míos, resalto aquí la labor de todos los camioneros, del gremio transportador, Colombia les agradece, y yo con esta canción, que con el correr del tiempo de la carranga el folclore, que suene la Julia Julia, julita la del camión”.

Finalmente, invitó a que los colombianos y boyacenses muestren su gesto más solidario, para donar lo que más puedan a las familias más vulnerables en el confinamiento. Puntualmente Velosa se unió a la gran “UNEtón por la vida, de corazón por las familias tunjanas”, una iniciativa que busca recolectar más de 15 mil mercados y 500 millones de pesos para la adquisición de insumos y dispositivos médicos, garantizando así, la alimentación y atención de los habitantes de Tunja y los municipios de influencia, ya que nuestra ciudad es el principal centro de referencia en la red hospitalaria.

“Boyaquito sigo siendo Boyaquito y colombiano, boyaco de todas partes paisano de mis paisanos, y a todos estoy llamando a que nos unamos apoyando la ‘UNEtón’ para ayudar al hermano, a la salud y a los miles de necesitados, si no lo hacemos nosotros , nos quedamos esperando, y el virus si no da espera, venga esa mano paisano”, concluyó el cantautor orgullo de Boyacá.