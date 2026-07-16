Tras inspección sorpresa, Compensar cierra temporalmente dispensario de medicamentos en Bogotá

La inspección sorpresa realizada por la Superintendencia Nacional de Salud el día de ayer ya dejó su primera consecuencia. La EPS Compensar decidió cerrar temporalmente el dispensario Ladmedis, en la localidad de Chapinero, luego de que la Secretaría Distrital de Salud emitiera un concepto sanitario desfavorable sobre las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

Mientras el punto permanece fuera de operación, la EPS redistribuirá la atención de los afiliados en otros dispensarios habilitados para garantizar la entrega de medicamentos.

¿Por qué cerró el dispensario?

La decisión se produjo un día después de la inspección conjunta realizada por la Supersalud y la Secretaría Distrital de Salud, luego de varias denuncias de usuarios por demoras en la entrega de medicamentos.

Según explicó el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, durante la visita las autoridades encontraron filas interminables, múltiples quejas de los ciudadanos y condiciones que no cumplían con los requisitos exigidos para la habilitación del punto.

“Encontramos que las filas eran eternas, que no se cumplían algunas condiciones para habilitación y, en general, muchas quejas de los ciudadanos. Como resultado de esta operación, la EPS ha tomado la decisión de cerrar este punto de manera temporal”, aseguró el superintendente.

Los usuarios no quedarán sin atención

Tras el cierre temporal, Compensar informó que los afiliados que eran atendidos en Ladmedis serán redistribuidos a otros dispensarios mientras se adelantan las acciones necesarias para corregir las observaciones realizadas por la autoridad sanitaria.

El objetivo, según la Supersalud, es que la suspensión del punto no afecte la continuidad en la entrega de medicamentos a los pacientes.

El superintendente Daniel Quintero aseguró que este caso marca el rumbo de las acciones que seguirá adelantando la entidad frente a gestores farmacéuticos y EPS que no garanticen una atención adecuada.

“Mi orden desde esta Superintendencia ha sido clara: se atiende con respeto y de manera oportuna a los usuarios o vamos a realizar tareas de inspección, vigilancia y control severas e incluso sanciones para que traten con dignidad a los usuarios”, afirmó Quintero.

Cabe resaltar que, el cierre temporal de Ladmedis se produce apenas un día después de que la Superintendencia anunciara que expedirá una circular para que ningún dispensario de medicamentos del país tarde más de una hora en atender a un usuario, una medida con la que busca reducir las largas filas y mejorar el acceso a los tratamientos.

Con este primer resultado, la Supersalud anticipó que las inspecciones continuarán en diferentes regiones del país y advirtió que, cuando se detecten irregularidades que afecten la atención de los pacientes, se adoptarán las medidas de vigilancia y control correspondientes.