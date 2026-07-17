ADRES pone bajo la lupa los precios de la salud: observatorio permitirá comparar tarifas en el país

¿Por qué una misma cirugía puede costar el doble según la clínica o la ciudad donde se practique?

Esa es una de las preguntas que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) espera responder con el nuevo Observatorio de Precios en Salud, una plataforma tecnológica que permitirá comparar por primera vez el comportamiento de los precios de procedimientos, medicamentos y tecnologías en todo el país, con el objetivo de fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia del sistema y brindar más herramientas para la toma de decisiones.

La ADRES, entidad encargada de administrar los recursos públicos del sistema de salud colombiano, explicó que la herramienta permitirá consultar más de 120 indicadores y monitorear simultáneamente más de 7.400 mercados de atención en salud, información que servirá de referencia para EPS, IPS, autoridades sanitarias, investigadores y académicos.

En entrevista con Caracol Radio, el director de la ADRES, Félix León Martínez, explicó que el observatorio permitirá conocer cuánto está pagando cada EPS por un procedimiento específico en clínicas y hospitales del país, facilitando comparaciones entre regiones e instituciones.

“Se puede consultar cómo se está pagando cada procedimiento en salud en todo el país, en cada clínica y por cada EPS. Eso les permite a todos los actores tener claridad sobre el mercado de precios y hacer contratos mucho más informados”, afirmó.

El funcionario explicó que esta información también será clave para que el Ministerio de Salud y las entidades encargadas de definir políticas tarifarias identifiquen desviaciones importantes en los precios y, cuando sea necesario, adopten medidas regulatorias o revisen los manuales de tarifas.

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Una herramienta que también ayudará a detectar irregularidades

Más allá de comparar precios, Martínez aseguró que el desarrollo tecnológico de la ADRES, apoyado en inteligencia artificial, ya está permitiendo identificar posibles anomalías en la facturación del sistema de salud.

Como ejemplo, reveló que recientemente la plataforma detectó tres historias clínicas prácticamente idénticas, reportadas por diferentes instituciones como atenciones derivadas de accidentes de tránsito, una situación que podría corresponder a una presunta clonación de cuentas para realizar cobros indebidos.

“Estas herramientas permiten encontrar irregularidades. Nosotros no tenemos funciones sancionatorias, pero cuando identificamos anomalías suspendemos el pago y trasladamos la información a la Superintendencia de Salud, la Contraloría o la Fiscalía para que adelanten las investigaciones”, explicó.

El director agregó que la inteligencia artificial también ha permitido identificar clínicas que presuntamente facturaban servicios de manera irregular y detectar inconsistencias que antes requerían largos procesos manuales de auditoría.

Medicamentos pagados por encima del precio regulado

Durante la presentación del observatorio, el director de la ADRES reveló que uno de los análisis realizados por la entidad encontró que cada año se habrían pagado cerca de 500 mil millones de pesos por medicamentos por encima del precio regulado, recursos que, según dijo, pudieron destinarse a fortalecer la prestación de servicios de salud.

Además, aseguró que otro estudio evidenció que el margen de intermediación entre el precio de compra de medicamentos a los laboratorios y el valor que finalmente se factura a las EPS alcanza cerca del 80 % en Colombia, mientras que en otros países el promedio ronda el 25 %.

“Cuando usted encuentra que un medicamento fue facturado por 50 millones de pesos en una institución y por 100 millones en otra, estamos frente a una ineficiencia enorme del sistema. El problema no es solo de plata; también es de eficiencia en el uso de los recursos”, sostuvo Martínez.

¿Los ciudadanos podrán consultar esta información?

Aunque el Observatorio de Precios en Salud será de acceso público, la ADRES aclaró que está diseñado principalmente para hospitales, clínicas, EPS, autoridades del sector e investigadores, por lo que no funcionará como un comparador de precios para pacientes.

Sin embargo, Martínez anunció que la entidad ya trabaja en una nueva herramienta dirigida a la ciudadanía, con la que cada persona podrá conocer qué procedimientos médicos recibió y cuánto costaron los servicios pagados con recursos públicos.

“Queremos informarle a cada ciudadano, después de que sea atendido, qué se le hizo y cuánto costó el servicio que se pagó. Hoy tenemos la capacidad de devolverle esa información para fortalecer la transparencia”, indicó.

Con el nuevo Observatorio de Precios en Salud, la ADRES busca que la información sobre tarifas deje de estar dispersa y se convierta en una herramienta para mejorar la negociación entre EPS e IPS, apoyar las decisiones regulatorias y reducir las ineficiencias que, según la entidad, hoy le cuestan miles de millones de pesos al sistema de salud colombiano.