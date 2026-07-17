Invima advierte por suplemento para adelgazar que cuenta con un falso registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que el producto presenta el registro sanitario RSA 19320410, número que tras las verificaciones realizadas por la entidad no ha sido otorgado oficialmente.

“La alerta fue emitida tras una denuncia y las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por el Instituto, mediante las cuales se evidenció que el producto incumple la normatividad sanitaria vigente y es promocionado con declaraciones engañosas sobre supuestos beneficios para la salud”,explica la autoridad sanitaria.

Según el Invima, el producto es promocionado con afirmaciones engañosas sobre supuestos beneficios para la salud, entre ellos eliminar grasa corporal, favorecer la pérdida de peso, fortalecer el sistema inmunológico, reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre, e incluso aliviar la gastritis. La entidad aclaró que ninguna de estas propiedades cuenta con autorización o respaldo sanitario.

Se recuerda que los alimentos no pueden ser promocionados con propiedades preventivas, curativas o terapéuticas sin cumplir los requisitos establecidos por la normatividad, ya que este tipo de publicidad puede inducir a error a los consumidores y poner en riesgo su salud.

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Frente a esta situación, el Invima recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir el producto “Linaza Canadiense, Té Verde y Chía” de la marca Fibra Plan. Asimismo, indicó que quienes ya lo hayan comprado deben suspender su consumo y reportar cualquier efecto adverso a las autoridades competentes.

También se hizo un llamado a verificar la autenticidad de los registros sanitarios únicamente a través de los canales oficiales antes de adquirir alimentos o suplementos que prometan beneficios para la salud.

Como parte de las medidas adoptadas, el Invima solicitó a las secretarías de salud territoriales reforzar las labores de inspección, vigilancia y control para identificar este producto en el mercado.

Además se reiteró a distribuidores y comercializadores que su venta no está permitida y que su comercialización podrá dar lugar a las medidas sanitarias correspondientes.

Por ultimo, “Se continuará desarrollando acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública e invita a la ciudadanía a consultar las alertas sanitarias y verificar los registros sanitarios de alimentos y bebidas a través de los canales oficiales de la entidad antes de adquirir cualquier producto”. aseguró la agencia reguladora.