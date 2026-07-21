Juez confirma orden de arresto a interventor y gerente de Nueva EPS por desacatar tutela de un menor

El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, Caldas, confirmó en segunda instancia las sanciones en contra del agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina y el gerente regional Centro Occidente (encargado), Luis Carlos Velandia Cortés, por desacatar tutela que ordenaba la atención médica integral de un menor de edad.

Este fallo menciona que los funcionarios enfrentarán tres días de arresto y una multa equivalente a 434 Unidades de Valor Básico (UVB), por desacatar una acción de tutela que ordenaba la atención médica integral de un menor de edad tras establecer que no acataron la orden judicial pese a los múltiples requerimientos realizados.

Este caso tiene su origen en 2023, cuando un juez falló una tutela para salvaguardar los derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida dignas a un menor de edad, en el que se dispuso que la Nueva EPS debía cumplir con un tratamiento integral a un niño diagnosticado con hidrocefalia y toxoplasmosis congénita.

Sin embargo, pese a la gravedad de su condición y la urgencia del tratamiento, la Nueva EPS no garantizó la atención necesaria, por lo que la familia interpuso la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales del menor.

Finalmente, se reitera por parte del juzgado, la necesidad de obedecer con la sentencia de tutela porque, de lo contrario, los funcionarios se expondrían a la imposición de nuevas sanciones.