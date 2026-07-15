Supersalud anuncia cambios en la entrega de medicamentos y endurece controles a dispensarios

La inspección comenzó desde las primeras horas de este martes en el dispensario Ladmedis, gestor farmacéutico que presta servicios a los afiliados de la EPS Compensar en Chapinero, Bogotá. La visita no fue aleatoria. Según explicó el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, la entidad venía recibiendo desde hacía varias semanas múltiples quejas de usuarios por las largas filas y los extensos tiempos de espera para reclamar medicamentos.

Incluso, aseguró que la Superintendencia ya había enviado previamente un equipo de inspección para exigir mejoras en la atención. Sin embargo, durante la nueva visita encontró que la situación persistía.

“Nos encontramos gente desesperada, horas y horas esperando que le entreguen su medicina. ¿Por qué un colombiano tiene que esperar una, dos, tres, seis u ocho horas para que le entreguen su medicamento si supuestamente es un derecho constitucional?”, cuestionó el superintendente.

La principal decisión: máximo una hora de espera para medicamentos

Tras recorrer el dispensario y hablar con los usuarios, Quintero anunció que la Superintendencia expedirá antes de finalizar esta semana una circular que establecerá un nuevo estándar para la atención en los dispensarios de medicamentos del país.

La instrucción será que ningún usuario espere más de una hora para recibir sus medicamentos.

Los gestores farmacéuticos tendrán un corto periodo para ajustar sus procesos tecnológicos y operativos. Después de ese plazo, la Supersalud comenzará a verificar el cumplimiento de la nueva medida.

Además, cuando un dispensario no pueda entregar un medicamento dentro de ese tiempo, deberá implementar mecanismos alternativos para garantizar el acceso de los pacientes, como la entrega domiciliaria, una estrategia que, según la entidad, ya ha dado resultados positivos en otras EPS.

“No es admisible que un usuario tenga que esperar cuatro o cinco horas para reclamar un medicamento. Los dispensarios deben garantizar una atención oportuna y digna”, afirmó Quintero.

¿Qué encontró la Supersalud?

Durante la inspección, los equipos de la Superintendencia revisaron la entrega de medicamentos conforme a las fórmulas médicas, los tiempos de espera, las condiciones de atención a los usuarios, la disponibilidad de medicamentos, las condiciones locativas del establecimiento, la ventilación, el número de sanitarios y otros aspectos relacionados con la prestación del servicio.

La entidad confirmó que encontró aspectos susceptibles de mejora que serán objeto de seguimiento dentro del denominado Plan 100, estrategia con la que realiza visitas de inspección, vigilancia y control a gestores farmacéuticos y dispensarios de todo el país.

También revisan la habilitación del dispensario

Uno de los hallazgos que llamó la atención de la Supersalud durante la jornada fue la situación administrativa del punto de atención.

De acuerdo con Juan David Duque, delegado para la Protección al Usuario de la Superintendencia, el dispensario lleva cerca de un mes y medio funcionando, pero aún no cuenta con la habilitación de la Secretaría Distrital de Salud.

Según explicó el funcionario, el operador ya solicitó la visita técnica requerida para obtener la habilitación; sin embargo, esta todavía no ha sido realizada por la autoridad sanitaria distrital.

Por esa razón, la Superintendencia pidió el acompañamiento de la Secretaría de Salud para establecer si el punto cumple las condiciones necesarias para operar y definir si puede continuar prestando el servicio o si será necesario adoptar medidas administrativas.

Además, el delegado hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Salud para revisar la situación de los demás dispensarios de medicamentos que funcionan en Bogotá.

“No hay derecho que la gente haga ocho horas de fila y la Secretaría de Salud no visite los puntos como lo tiene que hacer”, afirmó.

Investigan si las largas filas terminan afectando a los pacientes

Durante la inspección, Quintero también aseguró que la Superintendencia analiza si las extensas esperas podrían estar llevando a algunos usuarios a desistir de reclamar sus medicamentos y asumir el costo de comprarlos con recursos propios.

“Sabemos que la razón por la que ponen a esperar la gente es porque quieren que la gente se desgaste, se desespere y finalmente saque la plata de su propio bolsillo y salga a comprar sus propias medicinas”, afirmó.

Más controles y posibles sanciones

El superintendente anunció que la Superintendencia endurecerá las acciones de inspección, vigilancia y control sobre gestores farmacéuticos y EPS que incumplan sus obligaciones.

Advirtió que las investigaciones podrán derivar en multas, sanciones contra los administradores de las EPS e incluso el cierre, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.

Asimismo, explicó que cuando no se respeten los tiempos de atención establecidos para menores de edad, los casos serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General, con el fin de establecer posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales.

Más de mil dispensarios bajo seguimiento

Quintero reveló que la Supersalud tiene identificados más de mil dispensarios con problemas en la prestación del servicio en diferentes regiones del país.

También aseguró que la entidad mantiene medidas cautelares sobre algunos gestores farmacéuticos y un seguimiento especial a operadores que concentran el mayor número de quejas por demoras en la entrega de medicamentos.

En ese orden de ideal, indicó además, que estas inspecciones continuarán realizándose en distintas ciudades del país como parte del Plan 100, con el propósito de reducir las barreras de acceso a medicamentos y garantizar una atención más oportuna para los usuarios.