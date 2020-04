No estamos robando la plata de la atención al Covid-19: alcalde de Cómbita

A los mercados que estaban entregando para aliviar el confinamiento de la población más vulnerable, más de 1.500 personas en Cómbita (Boyacá), le hacen falta dos latas de atún y un kilo de lentejas, y algunos aceite.

Quienes estaban recibiendo estas ayudas, denunciaron la situación para que fuera vigilada. Sin embargo, el alcalde del municipio, Nelson Pérez, le salió al paso a las denuncias: dijo que no hay corrupción, y que lo sucedido tiene que ver con la escasez de esos productos, y que no ha podido conseguir el contratista u operador responsable de entregar los mercados para varios municipios del departamento.

“Nosotros somos conscientes de que varios de los mercados llegaron incompletos a las casas de las más de 1.500 familias de bajos recursos que los necesitan en este momento de confinamiento. Pero eso quedó registrado en el acta de los supervisores, y se dispuso que se va a reponer cada producto faltante, en el próximo mercado, o en días siguientes. Pero además, si el producto no se entrega por parte del contratista, procederemos a descontar su precio, del contrato”, sostuvo el alcalde Nelson Pérez.

Añadió el mandatario, que “la gente tiene que saber, que se trata de algunos productos que, prácticamente por fuerza mayor, le fue difícil conseguir al operador, que no solamente tiene que entregar los mercados a Cómbita, sino que tiene bajo su responsabilidad, distribuir esto por muchos más municipios de Boyacá, y por la situación que vivimos de emergencia, no les ha sido fácil reunir lo suficiente sobre todo en atún y lentejas que es lo que faltó”.

Tras la denuncia, el alcalde decidió suspender la entrega de los mercados en su municipio “hasta que se nos garantice o se nos supla por otro producto que satisfaga esas necesidades, en la canasta familiar, pues la verdad los señalamientos de que acá hay corrupción no lo puedo permitir porque así no es, nos están dejando en desventaja, como si nos estuviéramos robando los recursos, y eso no corresponde a la verdad, y también le está pasando a varios alcaldes de Boyacá”.

El alcalde de Cómbita aseguró que los faltantes quedaron registrados en un acta, y que suspendió la entrega de los mercados, hasta que el contratista asegure los productos que faltan.

De la situación ya tiene conocimiento la secretaría de educación, la cual coincidió con lo que dijo el alcalde, y expresaron que esta semana, se pondrán al día.