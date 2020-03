Piden investigar presunto abuso sexual en una universidad de Pereira

Con preocupación por la grave denuncia que hizo una joven, aduciendo que había sido víctima de violación por parte de un hombre que pertenece a la comunidad educativa, hecho que, presuntamente, se habría presentado dentro del alma máter, la defensora del pueblo, Elsa Gladys Cifuentes, elevó una petición ante las directivas de la UTP para que aclaren qué acciones se han tomado al respecto.

Además, rechazó enfáticamente que la Fiscalía sea tan laxa a la hora de investigar y dar resultados con respecto a este tipo de denuncias que comprometen la integridad y la vida de las mujeres.

"Registramos con indignación que estas cosas pasen en un alma máter. Nosotros le hicimos un requerimiento a los directivos de la Universidad Tecnológica de Pereira para que nos expliquen los alcances de esta grave denuncia, qué acciones se han implementado de manera autónoma de la Universidad para que esto no vuelva a ocurrir. También le estamos pidiendo resultados a la Fiscalía de dicha investigación; no puede pasar es que una mujer que ha sido violada, maltratada o discriminada porque no le creemos", enfatizó la defensora.

Caracol Radio se comunicó con la Universidad Tecnológica de Pereira para conocer su posición frente a la denuncia de la joven; sin embargo, aseguraron que, por lo pronto, no van a pronunciarse al respecto.

Lo que la joven víctima y la defensora esperan es que el caso no se quede archivado y que surtan los efectos penales correspondientes para castigar al hombre señalado.