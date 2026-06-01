Conductor fue capturado tras accidente que dejó cinco heridos en Dosquebradas

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de un grave accidente de tránsito ocurrido el fin de semana en el sector de Comuneros, en Dosquebradas, donde un vehículo deportivo terminó impactando varios automotores.

Según el reporte oficial, el siniestro involucró a siete vehículos y dejó como saldo cinco personas lesionadas, que fueron atendidas por los organismos de emergencia y trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica.

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Tras el incidente, unidades de la Policía Nacional realizaron el procedimiento correspondiente y detuvieron al conductor del vehículo, presuntamente responsable del accidente. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.

Según expresó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, fue necesario adelantar actuaciones legales para la práctica de la prueba de alcoholemia, luego de que el conductor se negara inicialmente a someterse al examen requerido por las autoridades.

“Esta persona venía en ese vehículo al parecer en alto grado de excitación y al parecer por efectos de bebidas embriagantes. Fue capturado porque lesiona a cinco personas en ese accidente. Fue puesto a disposición ante la fiscalía por el delito de homicidio doloso”, indicó Ochoa.

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Mientras avanza el proceso judicial y técnico para establecer las causas exactas del accidente, la Policía Metropolitana de Pereira reiteró el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que puedan poner en riesgo la vida de los usuarios de las vías.