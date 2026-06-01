Abelardo de la Espriella se impuso en Risaralda y ganó en 10 de los 14 municipios

Pereira

De acuerdo con los resultados consolidados, 515.679 ciudadanos ejercieron su derecho al voto en el departamento, lo que representa el 58,67 % del censo electoral habilitado para esta jornada democrática.

Del total de sufragios depositados, más de 505 mil fueron considerados válidos. El candidato Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación en Risaralda al alcanzar 226.277 votos, equivalentes al 44,72 % de los sufragios válidos.

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En segundo lugar, se ubicó Iván Cepeda, quien logró 182.268 votos, correspondientes al 36,02 % del total. Más atrás aparecieron Paloma Valencia con 44.561 votos (8,80 %) y Sergio Fajardo con el 5,23 %, seguido por los demás aspirantes.

Los resultados muestran además una marcada ventaja de Abelardo de la Espriella en el territorio risaraldense, al imponerse en 10 de los 14 municipios del departamento, incluidos Pereira y Dosquebradas, que concentran la mayor cantidad de votantes de la región.

Sin embargo, uno de los resultados que más llamó la atención durante la jornada se registró en La Virginia. En este municipio del área metropolitana, Iván Cepeda logró superar a sus contendores y quedarse con la mayoría de los votos.

El mismo comportamiento se presentó en Quinchía, así como en Mistrató y Pueblo Rico, municipios donde también ganó Cepeda. Estas localidades tienen características demográficas particulares por la presencia significativa de comunidades afrodescendientes e indígenas.

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Con estos resultados, Risaralda refleja un panorama electoral dividido entre las principales fuerzas políticas, aunque con una ventaja clara para Abelardo de la Espriella en la mayoría de los municipios del departamento.