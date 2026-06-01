Tres personas resultaron lesionadas durante procedimiento policial en el centro de Pereira

El incidente se registró cuando las autoridades realizaban labores de verificación y control en el sector de la calle 18 entre carreras 10 y 11. De acuerdo con la información preliminar, los uniformados intentaron intervenir a un hombre que, presuntamente reaccionó de manera agresiva frente al procedimiento.

Según el reporte oficial, durante el intento de control y captura por el presunto delito de violencia contra servidor público, el hombre habría atacado a uno de los policías con un arma cortopunzante, causándole una herida en el brazo izquierdo.

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Ante la situación, los uniformados activaron los protocolos de uso de la fuerza e inicialmente utilizaron un taser para intentar neutralizar la amenaza. Sin embargo, las autoridades señalaron que la medida no logró detener la agresión.

En medio del procedimiento, uno de los policías hizo uso de su arma de dotación, impactando al presunto agresor en una de sus piernas. Durante el hecho también resultó herida una mujer que se encontraba cerca del lugar, que recibió un impacto por arma de fuego.

La ciudadana fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica. Según la información suministrada por las autoridades, su estado de salud es estable.

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Por su parte, el uniformado lesionado y el hombre involucrado en el procedimiento también recibieron atención médica.

La Policía Metropolitana de Pereira informó que fueron activados los mecanismos administrativos e investigativos correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el uso del arma de fuego durante el procedimiento.

Mientras avanzan las investigaciones, la institución señaló que mantiene acompañamiento tanto al policía herido como a la mujer lesionada y sus familiares.