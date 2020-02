Controversia en Pereira por presunta agresión en el Hospital San Jorge

Juan Pablo Duque, usuario del hospital Universitario San Jorge de Pereira, denunció en los micrófonos de Caracol Radio haber presenciado la presunta agresión que ejerció un guarda de seguridad hacía otro paciente aparentemente psiquiátrico que se encontraba en el quinto piso de este centro hospitalario.

“Un guarda de seguridad que pertenece al hospital le dio tremenda paliza a un paciente del quinto piso que es como psiquiátrico, entonces me parece injusto porque no es una cárcel o calabozo y para controlarlo le dio una paliza con bolillo y punta pie y no se justifica", denunció Duque.

Ante esta situación el gerente del Hospital Universitario San Jorge, Julián Mauricio Trejos, indicó que fue un procedimiento para garantizar la seguridad de los demás pacientes y personal del centro médico, porque al parecer la persona era un habitante de calle que al ser tratado por una agitación con la que había llegado al lugar, se armó con utilería del hospital amenazando la vida de las personas presentes allí.

"Recibimos un usuario habitante de calle que llegó agitado y al ser atendido se tornó amenazante se armó con el instrumental médico, poniendo en riesgo la integridad del personal de la salud y algunos usuarios que estaban en el mismo piso. Por lo cual hubo necesidad de contenerlo por la fuerza lo que hizo que el paciente sufriera un trauma leve en el cráneo, en este momento el paciente se encuentra fuera de peligro y está bien atendido”, afirmó Trejos.

Finalmente, el gerente añadió que el paciente ya se encuentra en buen estado y lamenta este tipo de situaciones, pero que también la responsabilidad es velar por atender al usuario y tomar todas las medias posibles para salvaguardar la integridad de estos y del personal.