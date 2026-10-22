Caso frambuesas envenenadas con talio: amplían por un año más orden de captura contra Zulma Guzmán

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías prorrogó por un año más la orden de captura expedida contra Zulma Guzmán, principal sospechosa del caso de envenenamiento de unas frambuesas con el peligroso metal conocido como talio.

En contexto: Imputación de cargos contra Zulma Guzmán por caso de frambuesas envenenadas será el 9 de noviembre

La decisión se adoptó tras atender una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que desde abril de 2025 está tras la pista de Guzmán, señalada como presunta responsable de la planeación y ejecución de la intoxicación que les produjo la muerte a dos menores de edad y causó graves lesiones a otras personas.

Entre tanto, la audiencia de imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio se realizará el próximo 9 de noviembre ante un juez de Control de Garantías.

No obstante, la Fiscalía avanza en las gestiones para garantizar que la mujer comparezca de manera virtual a la audiencia

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