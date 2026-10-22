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22 oct 2026 Actualizado 17:19

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Justicia

Caso frambuesas envenenadas con talio: amplían por un año más orden de captura contra Zulma Guzmán

Entre tanto, la mujer considerada por la Fiscalía como una posible asesina serial será imputada por homicidio agravado y tentativa de homicidio el próximo 9 de noviembre.

Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio. Foto tomada de redes sociales

Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio. Foto tomada de redes sociales

Zulma Guzmán, presunta responsable de muerte de 2 menores con Talio. Foto tomada de redes sociales
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Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías prorrogó por un año más la orden de captura expedida contra Zulma Guzmán, principal sospechosa del caso de envenenamiento de unas frambuesas con el peligroso metal conocido como talio.

En contexto: Imputación de cargos contra Zulma Guzmán por caso de frambuesas envenenadas será el 9 de noviembre

La decisión se adoptó tras atender una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que desde abril de 2025 está tras la pista de Guzmán, señalada como presunta responsable de la planeación y ejecución de la intoxicación que les produjo la muerte a dos menores de edad y causó graves lesiones a otras personas.

Entre tanto, la audiencia de imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio se realizará el próximo 9 de noviembre ante un juez de Control de Garantías.

No obstante, la Fiscalía avanza en las gestiones para garantizar que la mujer comparezca de manera virtual a la audiencia

Lea también: Fiscalía imputará a Zulma Guzmán por el caso frambuesas intoxicadas con talio

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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