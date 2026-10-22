Esta es la carta de renuncia de Rodrigo Lara al MinInterior tras petición de De La Espriella

Caracol Radio conoció la carta de renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior luego de que en la noche del 21 de octubre el presidente Abelardo de la Espriella anunciara su salida del Gobierno.

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En su misiva, Lara asegura que su renuncia es “de manera libre, voluntaria e irrevocable, al cargo de ministro del Interior”.

“Le expreso mi profundo agradecimiento por la confianza que depositó en mí al encomendarme esta responsabilidad. Servir al país desde el Ministerio del Interior ha sido un gran honor, y me llevo el orgullo de haber trabajado con un equipo comprometido con las instituciones, con los territorios y con la seguridad y la convivencia de los colombianos”, escribió.

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Señaló también que está a disposición para realizar el empalme con quien sea designado en el cargo. Cabe recordar que el mandatario aseguró que será Alejandro Ordóñez quien asuma el puesto. Sin embargo, mientras se formaliza su posesión, el ministro Iván Cancino se encargará de la cartera.

De otro lado, Lara aprovechó para destacar los principales resultados de su gestión en el MinInterior:

Un equipo de trabajo de excelencia

Atención de emergencias

Lucha contra la corrupción y austeridad

Decreto de protesta social

Reforma de la consulta previa

Seguridad y orden público en los territorios

Agenda legislativa

Descentralización

Gobernabilidad y relación con el Congreso

Diálogo social

Ampliar Cerrar

Esta es la carta de renuncia completa de Rodrigo Lara: