¿Cuántos años debe durar una pareja en unión libre para tener derecho a la mitad de los bienes?

Las parejas que deciden compartir su vida sin contraer matrimonio también pueden acceder a mecanismos legales para proteger sus intereses económicos en Colombia.

En el país, la legislación contempla la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, figuras que permiten establecer qué bienes deben repartirse cuando termina la relación.

La regulación se encuentra principalmente en la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, en donde estas normas establecen las condiciones para reconocer la unión marital de hecho y determinar si existe una sociedad patrimonial entre quienes conviven sin casarse.

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¿Cuántos años debe durar la unión libre para tener derecho a la mitad de los bienes?

Uno de los aspectos más importantes para las parejas que viven en unión libre es el tiempo de convivencia. De acuerdo con la legislación colombiana, cuando dos personas mantienen una comunidad de vida permanente y singular, pueden ser reconocidas como compañeros permanentes.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 54 de 1990 contempla supuestos en los que se presume la existencia de una sociedad patrimonial, entre ellos, cuando la unión marital de hecho ha durado al menos dos años y se cumplen las condiciones legales correspondientes.

Esto significa que la convivencia no genera automáticamente el derecho a recibir la mitad de todos los bienes de la pareja. Es necesario establecer si existe una sociedad patrimonial y determinar cuáles activos hacen parte de ella.

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¿Cómo se puede declarar la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes?

La existencia de la unión marital de hecho y la de la sociedad patrimonial son cuestiones relacionadas, pero jurídicamente distintas.

La declaración puede realizarse mediante escritura pública ante notario, por acta de conciliación o a través de una decisión judicial, según las circunstancias del caso y si existe acuerdo entre las partes.

Si hay desacuerdos sobre la convivencia, los bienes o su distribución, puede ser necesario acudir a un juez. En estos procedimientos, las pruebas disponibles son relevantes para acreditar la relación y establecer si se cumplen los requisitos legales.

¿Qué bienes se pueden repartir cuando termina una unión libre?

Una vez se reconoce la sociedad patrimonial, puede adelantarse su disolución y liquidación. En ese proceso se identifican los activos y las obligaciones que la integran, se determina su valor y se establece cómo debe distribuirse el patrimonio conforme a la ley.

No todos los bienes que pertenecen a cada compañero permanente necesariamente entran en el reparto. Por regla general, los bienes adquiridos antes de comenzar la sociedad patrimonial no se incorporan automáticamente a ella.

También deben tenerse en cuenta las exclusiones legales relacionadas con bienes recibidos por herencia, legado o donación, así como las reglas aplicables a determinados activos adquiridos antes de la convivencia. Su tratamiento depende de las circunstancias y de las disposiciones legales correspondientes.