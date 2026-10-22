Procuraduría alerta el vencimiento del fiduciario FOMAG y un faltante de $1,84 billones para salud

Colombia

A solo nueve días del vencimiento del contrato fiduciario del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva al Consejo Directivo para verificar el seguimiento de administración y la necesidad de gestionar recursos por más de $1,84 billones en el financiamiento de los servicios de salud.

De esta manera, el Ministerio Público exigió garantías para la atención de más de 800.000 afiliados, docentes, pensionados y beneficiarios.

Preocupación por los recursos para la salud

Aunque el Consejo Directivo del FOMAG aprobó recientemente un traslado presupuestal de $859.000 millones para consolidar el componente de salud, hay un faltante estimado de $1,84 billones para atender las necesidades proyectadas de la vigencia 2026.

“La intervención tiene carácter preventivo y busca que las autoridades responsables adopten oportunamente las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de los docentes y sus familias, sin interferir en las decisiones administrativas y contractuales que corresponden a las entidades competentes”, comentó la Procuraduría.

Del mismo modo la entidad pidió información sobre las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para conseguir los recursos adicionales. Esto con el fin de conocer los montos requeridos y el estado de las medidas de contingencia previstas en caso de que no se garantice oportunamente su disponibilidad.

La Procuraduría busca conocer las respuestas institucionales previstas antes de que se acabe el acuerdo fiduciario. Aunque la alternativa no confirma una suspensión de los servicios de salud, si señala posibles afectaciones en la continuidad, oportunidad y calidad de atención de los afiliados al FOMAG.

Seguimiento preventivo por parte de la Ministra de Educación

La advertencia de la Procuraduría se suma a las fallas reportadas por el Ministerio de Educación, en el que se encontraron fallas en la contratación de servicios de salud y un patrimonio negativo por $3,2 billones.

La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, anunció una solicitud de auditoría forense al presidente de la República para examinar las operaciones, recursos del FOMAG y también los resultados obtenidos del modelo de salud de 2024.

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