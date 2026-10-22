Así reaccionaron los sectores políticos a la llegada de Ordóñez al MinInterior tras salida de Lara

El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó este miércoles 21 de octubre de 2026 la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y dio la bienvenida al exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado, quien tomará posesión como nuevo ministro del Interior.

“Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, destacó el mandatario.

De la Espriella agradeció a Lara por “su servicio a Colombia” y confirmó que, mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esta cartera.

Reacciones políticas a la salida de Lara

Este relevo en una de las carteras clave para las relaciones entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República generó reacciones entre distintos sectores políticos.

La llegada de Ordóñez al gabinete de De la Espriella, quien también había sido posesionado el pasado 15 de septiembre como jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA, despierta expectativas y cuestionamientos sobre la relación del Ejecutivo con las bancadas legislativas y los sectores de oposición, especialmente en medio de los debates sobre las reformas del Gobierno.

Alejandro Ocampo

Una de ellas fue la del senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, quien aseguró que “con este relevo queda confirmado: llegó el oscurantismo al Ministerio de la política”.

Jennifer Pedraza

La senadora de oposición, Jennifer Pedraza, publicó en su cuenta de X que: “Muy rápido, @ABDELAESPRIELLA se va encimismando en sus dogmas y fanáticos. Sacar a Lara para meter al quema libros @A_OrdonezM no es un mensaje de unidad nacional, sino de sectarismo.

El verdadero milagro será que interlocuten con la gran proporción del país que no piensa idéntico a ellos".

Mauricio Toro

El representante a la Cámara por Alianza Verde también criticó la designación de Ordóñez como ministro del Interior, calificando la decisión de De la Espriella como “un pésimo mensaje”.

Toro señaló que Ordóñez, conocido por su estilo “autoritario” e “incapaz de hacer consensos”, será el responsable de la interlocución con el Congreso”.

Además, mencionó que evaluará la posibilidad de aplicar el retiro forzoso establecido en la ley 1821, que limita el ejercicio en el cargo a los 70 años, dado que Ordoñez ya tiene 71 años.

Daniel Briceño

El representante a la Cámara por Bogotá lamentó la salida de Lara de la cartera del Interior, indicando que fue “un funcionario abierto al diálogo, de gran preparación y que venía construyendo puentes en el Congreso a través del debate y las ideas, dejando de lado la transacción política”. Un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país”.

Daniel Monroy

A esta reacción se sumó la del representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Monroy, quien publicó en su cuenta de X que “Lara al lado de Ordóñez es un demócrata. Sigue la horrible noche”.

Óscar Benavides

El representante a la Cámara por las comunidades negras, también se pronunció afirmando que “el Gobierno tuvo una derrota contundente. Intentaron pasar el presupuesto con la mermelada, intentaron saltarse a la oposición, intentaron pupitreando a las 3 de la mañana. No hubo politiquería ni chambonadas que les ayudaran a sacar adelante este presupuesto. No los dejamos”.

Angélica Lozano

Exsenadores también han expresado su opinión sobre la reciente salida de Lara y la llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior. Ángeliza Lozano de Alianza Verde cuestionó: ¿Quién va a manejar -de verdad- las relaciones con el Congreso? El país, la política y el congreso cambiaron. Hace 10 años Ordóñez salió de la Procuraduría, salvo que la única agenda de @ABDELAESPRIELLA sea perseguir homosexuales y mujeres…“.

Gustavo Bolívar

Por su parte, Gustavo Bolívar se refirió a Ordóñez como “El quema libros y perseguidor del progresismo, Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior. ¡Firmes con la inquisición!“.

Roy Barreras

El exsenador y excandidato presidencial en las elecciones pasadas se sumó a las reacciones, asegurando que “la mayoría dicen que Lara duró muy poco, pero yo creo que duró demasiado…“.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: