“Habría varios delitos”: Víctor Muñoz sobre presuntas mujeres “instrumentalizadas” en gobierno Petro
Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, se refirió en 6AM W a la denuncia de una presunta red de contratación irregular que involucra a 48 mujeres que habrían sido “instrumentalizadas” durante el gobierno Petro.
“Habría varios delitos”: Víctor Muñoz sobre presuntas mujeres “instrumentalizadas” en gobierno Petro
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...