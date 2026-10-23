Por ataques a la primera dama 25 senadores piden a la Fiscalía investigar al activista Levy Rincón

Un grupo de 25 senadores denunciaron penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al influenciador y activista de izquierda Levy Rincón, solicitando que se investiguen presuntas conductas punibles contra la honra de la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

La iniciativa, impulsada públicamente por el senador Jota Pe Hernández, señala a Rincón por presuntos delitos de injuria, calumnia e insultos en redes sociales contra Pineda.

Esta acusación surge luego de que el creador de contenido señalara a la primera dama de haberse apropiado supuestamente de recursos destinados a la atención de un terremoto.

Entre los congresistas firmantes de la denuncia, además de Hernández, se encuentran legisladores como Alfredo Deluque (Partido de la U), Honorio Henríquez (Centro Democrático), Carlos Eduardo Guevara (Mira) y Fabio Amín (Partido Liberal).

“Los suscritos senadores de la República manifestamos nuestro rechazo a las declaraciones deshonrosas realizadas el 19 de octubre de 2026 por el señor Levy Rincón, a través de su cuenta en la red social X, en contra de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, a quien señaló públicamente de haberse apropiado de recursos provenientes de donaciones, utilizando además expresiones insultantes y denigrantes que constituyen una calumnia e injuria hacia una mujer”, se lee en el documento.

Los denunciantes argumentaron que “la violencia contra la mujer tiene sus consecuencias” y exigieron el cumplimiento de la ley frente a este tipo de agresiones y señalamientos digitales.