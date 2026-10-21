Corte Suprema confirma condena contra exregistradora de instrumentos públicos de Calarcá, Quindío

Armenia

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a cinco años de prisión contra la exregistradora de instrumentos públicos de Calarcá, Quindío por apropiarse de 24 millones de pesos de la entidad, la exfuncionaria fue capturada por el CTI para que cumpla su condena.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitiera la demanda de casación presentada por la defensa de Dorian Stella Fernández López, quien fue condenada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia a la pena de 5 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad del delito de peculado por apropiación.

En el 2011, Fernández López se desempeñaba como registradora seccional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, Quindío, cargo que utilizó para cometer conductas irregulares en el manejo de los recursos recaudados por dicha entidad.

De acuerdo con la investigación, entre marzo y junio de 2011 se presentó un faltante de $24.182.130 en los dineros administrados por la oficina. Se determinó que la entonces registradora se apropió en varias ocasiones de sumas de dinero, en la modalidad de auto préstamos, los cuales debía devolver al día siguiente a través de consignaciones, sin embargo, no fueron reembolsados.

El Tribunal Superior del Distrito de Armenia, además, la condenó al pago de una multa por $24’182.430, la inhabilitó al ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal; y negó la ejecución de la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria.

Durante el desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro realizada por Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, en un inmueble de Armenia, Quindío, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer, para que cumpla su condena en centro penitenciario.