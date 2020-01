Decreto de ‘día sin parrillero’ en Santa Marta no tendría efectos aún

Debido al rechazo que generó la viralización del Decreto 023 del 14 de enero de 2020 que estipula la renovación de la medida que prohíbe la circulación de motocicletas y afines con acompañante los días 15 y 30 de cada mes, la Secretaría de Movilidad salió a desmentir la vigencia de tal documento, diciendo que todo se trata de un error.

Según lo indicado por la fuente oficial, el acto administrativo aún no cuenta con el consentimiento total de los analistas de tránsito del Distrito, por lo que su aprobación está sujeta a un estudio. No obstante, ya el documento aparecía foliado y firmado por el Secretario de Gobierno con funciones de Alcalde y la jefa de la cartera de movilidad.

“Decirle a la comunidad que el decreto sí se firmó, pero no ha salido oficialmente por lo que no ha agotado su proceso de divulgación. Esta no es una medida nueva, lo que se renueva en el documento es el decreto 320 de agosto del año pasado” dijo Jazmín Sánchez, secretaria distrital de movilidad, para Caracol Radio.

Lea también: Alza en la tarifa de buses en Santa Marta sería ilegal

La funcionaria reconoció que el contenido del decreto se filtró y puso en alerta a los samarios, pero ratifica que no tiene efectos legales por el momento. El articulado también estipula que se “estará analizando nuevas medidas de control sobre el ingreso de motocicletas con parrilleros al Centro Histórico de la ciudad”.

El gremio de motociclistas ha mostrado su rechazo ante la situación debido a que quienes no se dedican a la actividad del mototaxismo se ven perjudicado con esta norma que irá 3 veces por mes, más los 2 días semanales de ‘pico y placa’. Por ello esperan que al estudio del desmentido decreto, se pueda incluir su situación.

Las medidas han sido adoptadas como resultado de la cifra entregada por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial que indica que durante el 2019 hubo en el Distrito 348 casos de accidentes mortales que vinculaban motos y afines.