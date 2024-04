Bancolombia devolvió $10.800 que ciberdelincuentes se robaron en Purificación, Tolima

Tolima

En el año 2021 un grupo de ciberdelincuentes lograron sustraer de la cuenta de Bancolombia perteneciente a la Alcaldía del municipio de Purificación, Tolima, la suma de $10.800 millones, recursos que fueron trasferidos a nombre de varias personas en diferentes regiones del país entre los días 24 y 27 de diciembre sin que se generara ningún tipo de alerta por parte de la entidad.

Precisamente luego de tres años, el Tribunal Superior de Bogotá en una decisión de segunda instancia proferida en el mes de marzo de este año, condenó a la entidad financiera a pagar a la Alcaldía los $10.800 millones que sustrajeron los delincuentes.

En la decisión judicial se llamó la atención porque la entidad bancaria no generó las alertas necesarias y hubo una aprobación indiscriminada de transacciones en un horario inusual para el funcionamiento de una entidad pública como lo es la noche de navidad, además que existía la instrucción que la banca virtual no funcionara en días y horario no laborales.

Asimismo, recordó que era obligación de Bancolombia haber establecido el comportamiento transaccional del cliente lo que permitiría advertir alguna maniobra fraudulenta por el monto de las transacciones y el horario de estas.

Bancolombia regresó el dinero

En la mañana de este viernes 26 de abril, el alcalde de Purificación, Tolima, Juan Carlos Bessolo, confirmó que los recursos fueron consignados por parte de Bancolombia a la cuenta del municipio.

“Bancolombia acaba de consignar $10.827 millones, que son el cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Superior e Bogotá, pero se debe aclarar a la comunidad que Bancolombia presentó un recursos de casación y que ese recursos sigue adelante, Bancolombia consignó estos recursos voluntarios al municipio, que me hace pensar esto, que Bancolombia acepta su responsabilidad y esta seguro que en esta alta instancia va a perder y ese recurso va a fracasar, tenemos toda la esperanza que el alto tribunal va a fallar a favor de nuestro municipio, los recursos los vamos a invertir en obras sociales”, puntualizó el mandatario local.

Se debe recordar que, en el mes de diciembre del año 2023, la Fiscalía logró capturar a 8 personas que habrían estado vinculadas a este robo, los operativos se desarrollaron en Neiva, Medellín y Bucaramanga.

Las personas detenidas fueron identificadas como Alberto Atehortúa, Juan Carlos Gómez, Michael Ceballos, Felipe Vásquez, Hugo Benavides, Angélica Luna, Alexander Valencia y Luis Figueroa.