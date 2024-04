Por denuncia de que un policía habría abusado de una detenida, el alcalde pidió justicia

Medellín

Una mujer de 35 años en Medellín denunció que un policía activo la abusó sexualmente dentro del búnker de la fiscalía en el barrio Caribe hasta donde había sido trasladada luego de ser detenida por posesión de alucinógenos.

Asegura la mujer que el patrullero de la policía que ya fue capturado, en el lugar dentro de la fiscalía acondicionado y manejado por la policía la obligó a practicarle sexo oral .

“A mí me pasan al cuarto de reseña y él me amedrenta con su voz fuerte diciéndome que yo era una expendedora, que estaba dispuesta a dar para no quedarme allá de 8 a 15 años de cárcel. Y se fue bajando el pantalón y me cogió la cabeza y me la bajó sin mi consentimiento ni nada. Ya, él accedió a mí”, dijo la víctima que prefiere omitir su nombre.

Precisamente, ante la denuncia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció y exigió claridad sobre el caso a la policía y la Fiscalía, además, pidió justicia para la mujer afectada, luego de rechazar el hecho denunciado.

“Yo pido justicia y que seamos muy contundentes en estos casos. Primero, el pesar, la tristeza, y la solidaridad con la víctima. Eso nunca puede pasar. La violencia contra nuestras mujeres y las violencias sexuales tienen que acabar. Y mucho menos se puede justificar que sea una persona que, representando al Estado en un lugar donde debe tener toda la protección y todo el cuidado, se abuse contra ella”, dijo el alcalde.

Por el momento, ni la policía y tampoco la fiscalía se han pronunciado sobre este hecho violento y agresión sexual a una mujer.