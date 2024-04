Entrenador de arqueros del Pereira: “Ichazo es el mejor con el que he trabajado”

Yony Yepes, ET de arqueros del Pereira: “Ichazo es el mejor con el que he trabajado”

Yony Yepes, exfutbolista y ahora entrenador de arqueros del Deportivo Pereira, con mucha experiencia en equipos del rentado local, habló en El Vbar de Caracol Radio acerca de su llegada al conjunto pereirano, su trayectoria en el rol de preparador de arqueros. Además, no dudó en elogiar al uruguayo Salvador Ichazo y José Contreras, arquero del cuadro Matecaña y de Águilas Doradas, respectivamente, esta última, institución donde estuvo más de 7 años.

Se le inició preguntando por su experiencia, tanto como futbolista como entrenador, a lo que respondió, “Yo fui jugador profesional más de 15 años, debute en la primera categoría en el Envigado en 2002, ahí pase por diferentes equipos de la segunda división como: Rionegro, Real Santander, Girardot, Valledupar, Bello, también un paso por Panamá en el Tauro FC, me tuve que retirar del fútbol por una lesión en uno de los dedos de mi mano derecha. A partir de ahí me empecé a preparar porque quería seguir vinculado al fútbol, hice muchos cursos y estuve en varios equipos a nivel formativo en Medellín como Belén La Nubia y otros más”.

“Pasé a las divisiones menores de Águilas estuve ahí algo más de 4 meses, luego me dieron la posibilidad de subir al equipo profesional y estoy muy agradecido con ese club, fueron 7 años; recuerdo mucho el semestre en Águilas con Leonel donde nos fue bien todo el campeonato, en los cuadrangulares hacemos 9 puntos y ahí nos caemos y no jugamos la final, a Leonel le gustó mi trabajo y me hace la invitación si quiero venía acá a Pereira y sin dudarlo de una vez le dije que sí, acá estamos”, añadió.

Trabajar con Salvador Ichazo: “Salvador, sin duda alguna, es el mejor, su experiencia, su paso por el fútbol internacional, lo ha hecho muy bien en su país y en todos los lugares que ha estado. La posibilidad de tenerlo acá ha sido un privilegio para nosotros y para el fútbol colombiano y es un arquero que nos brinda muchas garantías en todos los sentidos”.

También mencionó a José Contreras, el arquero venezolano con él trabajó en Águilas Doradas, “Creo que José Contreras es también uno de los mejores arqueros que hay en nuestro país, es diferente a Salvador, pero también tiene grandes condiciones”.

Cómo es su estilo de trabajo: “Yo soy un entrenador que exige mucho al trabajo, me catalogo por la exigencia del día a día, vivir intensamente cada entrenamiento y muchas cosas durante la semana, pero lo que más hago énfasis es en la entrega el 100% en todos los ejercicios”.

Cómo fue trabajar con Cesar Farías: “La verdad, con Farías bien. Desde el primer momento, creo que fue un gran acierto, nos aportó toda su experiencia y sin lugar a dudas fue mucho aprendizaje, es una persona que le gusta ser muy ordenado y exigente en su trabajo, le gusta que todo marche, quiere mucho orden, mucha responsabilidad, siempre está pendiente de que se vaya evolucionando, que se trabaje bien. En el caso mío estoy muy agradecido de encontrarme en el fútbol una persona como el profe Cesar”.

“Fuera de ser un gran entrenador, es una gran persona, tiene un don de persona, a su grupo de trabajo lo hace sentir importante, me hizo sentir muy relevante, me hizo participativo en sus decisiones, yo quede muy contento y la experiencia con el profe fue muy gratificante”, finalizó Yepes.