La fracción de la CGT opositora al gobierno no marchará este primero de mayo

Una fracción de la Confederación General del Trabajo (CGT) , que es opositora al gobierno de Gustavo Petro, anunció su decisión de no participar en la convocatoria del primero de mayo liderada por el presidente Gustavo Petro. En un comunicado emitido tras una reunión de la Mesa Ejecutiva el pasado 25 de abril, la agrupación declaró que esta fecha es un patrimonio de los trabajadores y no debe ser utilizada como un instrumento político por parte de ningún gobierno o entidad afín.



La postura se fundamenta en la preservación de los principios fundamentales del sindicalismo democrático, así como en la defensa de su autonomía e independencia frente a presiones políticas. En el comunicado, la organización sindical enfatizó su compromiso con la lucha por los derechos de los trabajadores y la búsqueda de soluciones a los desafíos socioeconómicos actuales, pero subrayó que no se prestará a ser utilizada como un medio de presión política.



Además, está fracción de la CGT llamó a la ciudadanía a conmemorar la fecha de manera independiente y a rechazar cualquier intento de manipulación política. Instaron a los trabajadores y a la sociedad en general a recordar el verdadero significado del primero de mayo y a mantener viva la memoria de las luchas históricas por los derechos laborales.



Por último, hizo un llamado al presidente para que escuche las voces de los ciudadanos y dialogue con ellos para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el país. En lugar de enfrentar la manifestación del 21 de abril con la del primero de mayo, instó al gobierno a buscar el diálogo y a trabajar de manera concertada para abordar los desafíos coyunturales que afectan a la sociedad.