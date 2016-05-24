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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Ciencia y medio ambiente

Por intensa temperatura se disminuye la pesca en el Atlántico

En Puerto Colombia dicen que ya no salen de faena ; sino que se dedican al rebusque.

Zona de Puerto Colombia, donde la pesca se ha disminuido en un 80%.

Zona de Puerto Colombia, donde la pesca se ha disminuido en un 80%.(Caracol Radio)

Zona de Puerto Colombia, donde la pesca se ha disminuido en un 80%.
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Los 1200 pescadores de Puerto Colombia y municipios aledaños no saben qué hacer. Dicen que por el Fenómeno del Niño, se han calentado las aguas obligando a los peces a alejarse, mar adentro. Los pescadores afirman que no tienen embarcaciones para ir tan lejos.

Nobis Mauris presidente de la Asociación de pescadores, dice que aunque salen a las 6 a.m.  y regresan en la noche, la faena sólo deja unos cinco kilos de peces.

La situación es tan crítica que los pescadores han abandonado sus canoas a orillas del mar y prefieren dedicarse al mototaxismo para ver si en tierra pescan algo para llevar comida a sus casas.

Los pescadores reclaman apoyo de las autoridades locales y nacionales para evitar que desaparezca esta actividad de la que dependen centenares de familias en la zona turística.

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