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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Ciencia y medio ambiente

Celsia ejecutará seis proyectos eléctricos en la costa

Las inversiones hacen parte del Plan 5 Caribe con el que se espera mejorar la oferta eléctrica de la región.

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La empresa ejecutará los proyectos Barranquilla Norte y Caracolí, con una inversión de 274 mil millones de pesos, que busca ofrecer mayor confiabilidad atendiendo el crecimiento de la demanda en Barranquilla y los municipios de la zona turística.

Edgardo Sojo, gerente del plan 5 Caribe dijo que con la ejecución de estos proyectos, se garantiza que se mejore el servicio especialmente en la zona norte de Barranquilla y en sectores de Soledad.

En La Guajira se ha iniciado el mejoramiento de tres subestaciones Riohacha, Maicao y Cuestecitas.

En el departamento de Bolívar se construirán dos subestaciones: Manzanillo de 110 kilovatios y Bolívar de 66 kilovatios.

En el departamento de Córdoba se construirá la subestación Nueva Montería y en el Cesar se reforzará la subestación Valledupar. En estas obras se invertirán 435 mil 744 millones de pesos.

En el Plan 5 Caribe se contempla que aquellos proyectos que no pueda realizar la empresa Electricaribe, podrán ser ejecutados por otras empresas del sector, afirmó Sojo.

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