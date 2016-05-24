Celsia ejecutará seis proyectos eléctricos en la costa

Barranquilla

La empresa ejecutará los proyectos Barranquilla Norte y Caracolí, con una inversión de 274 mil millones de pesos, que busca ofrecer mayor confiabilidad atendiendo el crecimiento de la demanda en Barranquilla y los municipios de la zona turística.

Edgardo Sojo, gerente del plan 5 Caribe dijo que con la ejecución de estos proyectos, se garantiza que se mejore el servicio especialmente en la zona norte de Barranquilla y en sectores de Soledad.

En La Guajira se ha iniciado el mejoramiento de tres subestaciones Riohacha, Maicao y Cuestecitas.

En el departamento de Bolívar se construirán dos subestaciones: Manzanillo de 110 kilovatios y Bolívar de 66 kilovatios.

En el departamento de Córdoba se construirá la subestación Nueva Montería y en el Cesar se reforzará la subestación Valledupar. En estas obras se invertirán 435 mil 744 millones de pesos.

En el Plan 5 Caribe se contempla que aquellos proyectos que no pueda realizar la empresa Electricaribe, podrán ser ejecutados por otras empresas del sector, afirmó Sojo.