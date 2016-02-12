A usuario de Caprecom medicamentos le llegaron un mes después de su muerte

Barranquilla

De acuerdo con Miriam Escobar, esposa de Guillermo Altamiranda un paciente de cáncer de próstata, el hombre debió pasar dos meses sin seguir el tratamiento con las drogas que aliviarían sus padecimientos, pues la negligencia de la EPS demoró la entrega del contenido de la fórmula.

Asegura que fueron dos meses en los que, quizás por consideración a ella, el hombre padeció en silencio el dolor y demás molestias propias de su enfermedad, a la espera de que la entidad prestadora de salud atendiera su requerimiento.

“Yo le preguntaba y él me decía que estaba bien, pero yo lo veía muy mal, porque se adelgazaba, y yo se é que aguantaba el dolor. Eso lo hacía como para que yo no me preocupara. Pero él estaba mal”.

Asegura que lo más indignante es la forma tan fría como se dirigieron a ella cuando les manifestó que su esposo ya había muerto.

“Ellos llamaron a decirme que ya podía recoger las medicinas, y yo les dije, ya para qué. Cuando él necesitó los medicamentos nunca los entregaron ahora él ya está muerto. Y lo que me dijeron fue: Los sentimos”, dijo la mujer.