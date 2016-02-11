Alerta por meningitis en Buenaventura

La muerte de tres niños por meningitis durante el pasado mes de enero y otro más en las últimas horas puso en estado de máxima alerta a las autoridades de salud en el Valle del Cauca.

Los menores fallecieron si haberse conocido un diagnostico a tiempo pero según se logró establecer médicos de los centros asistenciales en donde fueron atendidos determinaron que era meningitis.

El niño Darwin Mosquera Román de ocho años residente en el barrio Bajo Firme de Buenaventura, fue llevado inicialmente a un puesto de salud con dolores de cabeza, diarrea, vómito y brotes en la piel falleciendo horas después en la clínica Santa Sofía.

“El aumento de niños fallecidos por la enfermedad nos tiene tristes y muy preocupados porque podría aumentar los casos”, dijo América Veira, abuela del menor.

Por su parte el secretario de Salud de Buenaventura Felix Riascos, manifestó que se cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud en donde los casos de los menores fallecidos están siendo sometidos bajo pruebas de laboratorio.

Dijo que se adelanta una intervención epidemiológica en distintos sectores de Buenaventura, reforzando el programa de inmunización con el fin de evitar la propagación y minimizar casos de mortalidad por la enfermedad.

Entretanto la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesme, señaló que hasta el momento se desconoce la causa de la aparición de estos casos en el Puerto. “A veces hay nexo epidemiológico pero en otros no podemos saber de dónde salió la bacteria”, dijo la funcionaria.