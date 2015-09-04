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31 jul 2026 Actualizado 13:16

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Justicia

Denuncian pocos avances en restitución de tierras en Antioquia, Córdoba y Chocó

En Urabá sólo se han entregado 1.342 hectáreas de las 150.000 despojadas, lo que equivale apenas al 0.9%.

Medellín
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En cuatro años de aplicación de la Ley 1448 el balance es muy pobre y hay muy poco avance, reveló la Corporación Forjando Futuros, que acompaña a los campesinos reclamantes de tierra en Antioquia, Córdoba y Chocó.

Según el análisis de un estudio de la organización, de 1.126 Sentencias de Restitución realizado por la Fundación Forjando Futuros con corte a 1 de septiembre.

El estudio comparativo establece que en Urabá, una de las regiones más golpeadas por la violencia y donde han sido asesinados 18 líderes y reclamantes de tierras, sólo se han restituido 1.342 hectáreas de las 150.000 que fueron despojadas, lo que equivale a tan solo el 0.9%.

La entidad precisó que el panorama en otras regiones del país no dista mucho y pues sólo se han restituido y compensado en del Catatumbo, Norte de Santander, 219 hectáreas de las 782.560 que fueron despojadas por diferentes grupos armados, es decir el 0.03%.

Añadió que en los Montes de María, en el sur de Bolívar, las hectáreas despojadas son 366 mil hectáreas y las restituidas apenas llegan a 2.842, o sea el 0.8%; en el sur de Córdoba y Bajo Cauca, donde los campesinos fueron despojados de 140.928 hectáreas, hasta ahora solo se han restituido 3.417, es decir el 2,4%.

En regiones como el Magdalena Medio, a cuyos propietarios despojaron de predios que suman 136.755 hectáreas, no han restituido ni una sola de parcela.

Según director de Forjando Futuro, Gerardo Vega Medina, el proceso ha sido lento e ineficiente y por ello el Gobierno Nacional debe hacer una revisión a los resultados e indicó que la principal falla es la microfocalización, que es la autorización que debe dar la Fuerzas Militares para poder realizar los procesos de restitución.

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