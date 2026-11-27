Pereira

Una de las intervenciones más esperadas dentro del proceso de recuperación de Pereira tras el terremoto del 10 de agosto, se realizará este domingo 29 de noviembre mediante una implosión controlada. La operación estará a cargo de Atila Demoliciones, empresa especializada que utilizará tecnología electrónica para controlar la caída del edificio Invico.

Para el procedimiento se tienen previstos aproximadamente 180 kilos de explosivos, cerca de 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos. Según explicó el gerente de la compañía, Hernán Valdivieso, estos dispositivos permitirán activar de manera remota y precisa la secuencia de detonación desde una estación ubicada a unos 200 metros del edificio. Aunque la caída tardaría entre tres y cinco segundos, la preparación técnica lleva más de 15 días.

La operación contará con diferentes perímetros de seguridad: una zona de restricción de 50 metros, otra de 100 metros para personal autorizado y un área de 200 metros en la que se establecerán las condiciones para permanecer de manera segura. También se instalarán sensores para monitorear las vibraciones y mantas de protección para reducir la dispersión de partículas. La empresa indicó que las cargas estarán ubicadas directamente en la estructura para disminuir la transmisión de vibraciones al suelo y reducir posibles afectaciones a las edificaciones vecinas.

Una vez termine la implosión, comenzará la estabilización de los elementos que puedan quedar en condiciones de riesgo, seguida de la fragmentación, clasificación y retiro de los materiales. Los residuos serán trasladados a sitios autorizados y los elementos aprovechables, como el acero, tendrán un manejo separado. Esta etapa podría tardar entre 45 y 55 días. Además, se adelantan actas de vecindad con registros fotográficos para documentar el estado de los inmuebles cercanos antes de la intervención y facilitar el seguimiento de posibles afectaciones.

Foto: Atila Demoliciones. Ampliar Foto: Atila Demoliciones. Cerrar

Seguridad y restricciones

La caída controlada del edificio Invico no solo requiere una preparación técnica, también un amplio despliegue institucional para proteger a quienes viven, trabajan o transitan por el sector. Cerca de 600 personas, distribuidas en más de 21 equipos de trabajo, participarán en el operativo coordinado por el Fondo Milagro y la Alcaldía de Pereira, con apoyo de la CARDER, el Ejército, la Policía, la Aeronáutica Civil, organismos de socorro y empresas de servicios públicos, entre otras entidades.

El dispositivo contempla un área de intervención y control de aproximadamente 4,4 hectáreas y un perímetro de seguridad superior a 1,5 kilómetros. Las labores comenzarán 14 horas antes de la implosión y se extenderán hasta 12 horas después, por lo que las autoridades insisten en que la ciudadanía debe respetar las restricciones y evitar acercarse al lugar.

Entre las principales recomendaciones está no ingresar a los perímetros establecidos, seguir las instrucciones de los organismos de seguridad y socorro y abstenerse de utilizar drones en los alrededores del edificio.

Estas son las restricciones viales:

Avenida Circunvalar, entre calles 12 y 16.

Calle 14, entre carrera 12 y avenida Belalcázar.

Calle 13, entre carreras 12 y 15.

Calle 15, entre avenida Circunvalar y carrera 15B, y entre carrera 12 y avenida Circunvalar.

Carrera 15, entre calles 12 y 16.

Calle 12, entre carreras 12 y 15.

Carrera 12B, entre calles 12 y 16.

Carrera 14, entre calles 12 y 14.

Adicionalmente, se realizarán suspensiones controladas de los servicios de gas y energía en algunos puntos del área de influencia. Por su parte, la empresa Energía de Pereira informó que a partir del hoy 27 de noviembre y hasta nueva orden, suspenderá el servicio en Uniplex, en el Edificio La Riviera y en el edificio Invico, el resto de la zona continuará con el servicio.

Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para que la operación se desarrolle respetando todas las medidas de seguridad.