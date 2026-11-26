Pereira

Una inversión de $50.000 millones llegará a Risaralda como parte de las acciones para recuperar la infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El anuncio fue realizado por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, quien confirmó que la Fundación Sarmiento Gutiérrez respaldará diferentes proyectos en el departamento, con una de las mayores apuestas en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

Más de $30.000 millones serán destinados a la construcción de una torre pediátrica y oncológica y a la intervención de los ascensores del centro asistencial. La nueva infraestructura permitirá ampliar la atención especializada para niños y adolescentes, con servicios de urgencias, hospitalización, UCI pediátrica, quimioterapia y espacios de bienestar para sus familias. La obra tendría un plazo estimado de ejecución de entre 12 y 18 meses.

“Es una noticia que alienta mucho, se lo decía cuando hice la presentación porque esta torre es un proyecto nuevo que esta fundación nos va a ayudar a construir y esto pues genera esperanza en la reconstrucción del territorio departamental, de saber que podemos reconstruirlo mucho mejor de lo que estábamos antes del 10 de agosto”, expresó el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño.

Los cerca de $20.000 millones restantes se distribuirán entre la recuperación de colectores que resultaron afectados en Pereira y algunas intervenciones en instituciones o sedes educativas del municipio. De esta manera, el aporte privado también contribuirá a atender daños que dejó la emergencia en servicios e infraestructura esencial.

El gobernador destacó que esta inversión abre nuevas posibilidades para vincular al sector empresarial con la reconstrucción del departamento e invitó a más compañías a participar mediante mecanismos como Obras por Impuestos.

La Administración departamental trabaja en la estructuración de proyectos que serán presentados ante la Agencia de Renovación del Territorio, con el propósito de atraer nuevos financiadores y acelerar la recuperación de Risaralda.