Pereira

Las familias y los pequeños comerciantes afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Pereira podrían recibir alivios tributarios durante 2027, mediante un proyecto de acuerdo que la Administración Municipal espera sea aprobado por el Concejo antes de finalizar el presente año.

La iniciativa contempla la exoneración del 100 % del impuesto predial para los propietarios de inmuebles que quedaron completamente destruidos, así como una reducción del 50 % en el impuesto de Industria y Comercio para pequeños comerciantes damnificados que cumplan las condiciones establecidas.

Jorge Alexis Mejía, secretario de Hacienda de Pereira, explicó que este último beneficio estaría dirigido específicamente a los contribuyentes pertenecientes al régimen simplificado especial, por lo que no aplicaría para los autorretenedores, cuyas obligaciones tributarias se determinan a partir de sus ventas.

Según el secretario de Hacienda, Pereira ha dejado de recibir entre $10.000 y $15.000 millones por concepto del impuesto predial, mientras que el recaudo de Industria y Comercio registró una disminución cercana a los $15.000 millones durante el último bimestre.

“Un descuento del 100% sobre lo que las personas deban pagar en el impuesto predial del 2027, a quienes definitivamente se les cayó la casa, se les cayó el apartamento, o sea, quienes tienen que demoler el bien inmueble, esas personas van a no tener que pagar impuesto predial en el año 2027, ni siquiera por el lote”, añadió Mejía.

Entre tanto, más del 70 % de los recursos de crédito que inicialmente estaban destinados a financiar proyectos de ciudad fueron redireccionados para atender la emergencia, circunstancia que podría comprometer la ejecución de algunas obras contempladas para el próximo año.

En medio de este panorama financiero, la Alcaldía busca establecer mecanismos que permitan aliviar las obligaciones tributarias de los damnificados, que continúan enfrentando dificultades económicas como consecuencia de la pérdida de sus viviendas y establecimientos comerciales.

Los beneficios tributarios todavía están sujetos a la aprobación del Concejo Municipal de Pereira, por lo que su entrada en vigencia dependerá del trámite del proyecto de acuerdo antes de finalizar 2026.