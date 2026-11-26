Pereira

Una delegación de senadores y representantes a la Cámara, que hace parte de las actividades de la Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República, conformada para realizar seguimiento a la atención de la emergencia y a las acciones adelantadas para la recuperación de los territorios afectados por el terremoto, estará en Risaralda para conocer el estado de la reconstrucción de Pereira y Dosquebradas, escuchar a las familias damnificadas y establecer cuáles de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional.

La agenda comenzará durante la mañana en Expofuturo, en Pereira, mientras que en horas de la tarde los congresistas se trasladarán al Concejo Municipal de Dosquebradas, donde continuarán escuchando las necesidades de las comunidades y las autoridades territoriales.

Este ejercicio permitirá revisar las dificultades que persisten en el departamento y establecer las necesidades presupuestales para recuperar las viviendas y la infraestructura afectada por el movimiento telúrico.

Durante las sesiones se espera contar con la participación de damnificados, autoridades locales y representantes de las entidades del Gobierno Nacional responsables de atender la emergencia.

Uno de los principales objetivos será identificar los compromisos que todavía están pendientes de ejecución y las acciones necesarias para acelerar el proceso de reconstrucción.

La agenda territorial de la Comisión Bicameral comenzará en Pereira y Dosquebradas, continuará el viernes 27 de noviembre en Cali y finalizará el sábado 28 en Cartago, Valle del Cauca.