Chocó- Antioquia

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lideró un consejo de seguridad con las diferentes autoridades civiles, policiales y militares. En la reunión se analizaron los recientes ataques con explosivos a las estaciones de policía de varias poblaciones atribuidos al ELN, entre otras acciones que afectan a la población.

La mandataria manifestó que el ataque desde drones en Condoto este jueves dejó un policía muerto y uno más herido, sumado a los daños materiales en el río Iró. Con este ya son 18 ataques este año en esa población. La mandataria pidió a las autoridades reforzar las labores de inteligencia para anticiparse a estas acciones.

“Tomado medidas ya desde hoy para garantizar la reparación de la estación de policía del río en su cubierta, pero también para, junto con nuestra policía y ejército, garantizar el acompañamiento de los contratistas y concluir las acciones de reforzamiento tecnológico y cámaras del municipio de Quibdó. Adicionalmente, hemos pedido ya la asistencia técnica para poderte generar un acompañamiento en los municipios que han sido afectados de equipos que puedan permitir la inhibición y la detección de estos aparatos que, con tecnología cada vez más avanzada, buscan adelantar a nuestra ciudadanía”, manifestó la mandataria.

La señora gobernadora, además, recordó los ataques al corregimiento de Tutunendo en el municipio de Quibdó y el desplazamiento de comunidades en las poblaciones de Nuquí y Bajo Baudó, por la disputa territorial de los grupos armados ilegales.