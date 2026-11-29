Remedios- Antioquia

Cerca de las siete de la mañana de este domingo se reportó el hallazgo de un cuarto minero que permanecía atrapado en un socavón desde el pasado viernes cuando se reportó la emergencia dentro de la mina El Progreso.

Fuentes del municipio de Remedios confirmó a Caracol Radio que el minero fue hallado sin vida por organismos de rescate que trabajaban en la zona. Al parecer, y de manera inicial, se ha indicado que las causas de la muerte pudieron ser por aplastamiento, ya que fue hallado debajo del derrumbe. A la hora de esta publicación no había sido extraído el cadáver, ya que estaban a la espera de las autoridades.

Recordemos que el pasado sábado en la madrugada habían sido hallados vivos tres compañeros de la víctima. Esto había alimentado la esperanza de que la cuarta persona fuera rescatada con vida, además, porque se había generado una falsa alarma de que se habían comunicado con el fallecido, pero, con el paso de las horas, se manifestó que no era cierto.

El accidente se reportó el pasado viernes al mediodía luego de que ocurriera un derrumbe dentro del socavón donde los cuatro mineros estaban trabajando. Desde ese momento, la comunidad, Salvamento Minero y los bomberos trabajaron sin descanso para rescatar a las personas, operativo que termina con tres personas vivas y una fallecida.