Los jugadores de la Selección Colombia Sub-17 están listos para enfrentar a Egipto en los 16vos de final del Mundial de Catar 2026. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mohamed Farag - FIFA

La Selección Colombia Sub-17 enfrentará a Egipto en los 16vos de final del Mundial de la categoría, encuentro programado para el martes primero de diciembre a partir de las 10 a.m. (hora colombiana) en el Campo 2 del Aspire Zone de Doha, Catar.

El equipo tricolor accedió a la fase definitiva de la Copa del Mundo, luego de haber finalizado en la segunda posición del Grupo L con seis puntos, tres menos que la líder Serbia, que justamente en la tercera fecha de esta ronda venció al elenco colombiano con un solitario gol de Nebojsa Grujic.

Ahora, el cuadro comandado por el entrenador Freddy Hurtado buscará dar el golpe frente al rival de la confedereación africana y a partir de ahí encaminarse a una eventual final internacional.

Fecha y hora del partido Colombia vs. Egipto

Fecha: Martes primero de diciembre del 2026

Martes primero de diciembre del 2026 Hora: 10:00 a. m. (hora colombiana)

10:00 a. m. (hora colombiana) Estadio: Campo 2 del Aspire Zone de Doha, Catar.

Recuerde que podrá seguir en vivo este partido mundialista entre Colombia y. Egipto a través del minuto a minuto que encontrará en la página web de Caracol Deportes.

Cuadro de Colombia hasta la final del Mundial Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 tiene como objetivo conquistar el título mundial, algo que ninguna categoría de las ramas masculina y femenina ha logrado. Para ello, deberá derrotar inicialmente a Egipto en los 16vos de final y posterior a ello enfrentar en octavos al vencedor de la llave Core del Sur vs. Japón.

Más adelante, en los cuartos de final, el equipo colombiano podría enfrentar nuevamente a Serbia o incluso a Francia, una de las selecciones favoritas a llevarse el título. En caso de avanzar a semifinales, el rival podría ser alguna potencia europea como Italia/Bélgica o un sudamericano como Brasil/Chile.

De salir airosa, Colombia afromtaría una eventual final mundialista con España, Argentina, Crocia o Uruguay.