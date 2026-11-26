Medellín

Este jueves quedó aprobado el presupuesto del 2027 para la ciudad de Medellín. El concejo autorizó 12,1 billones de pesos para que el alcalde Federico Gutiérrez pueda invertir en programas sociales, seguridad, educación, entre otros.

La alcaldía manifestó que las áreas que recibirán mayor inversión serán educación con $2,09 billones y salud con $1,8 billones. Además, se explica que del total del presupuesto anual, el 76,6 % se destinará a inversión. Mientras que los gastos de funcionamiento alcanzan los 1,3 billones. La deuda alcanza los $1,02 billones.

“Y recuerden que nosotros, en este presupuesto, estamos incorporando recursos para darle continuidad a los proyectos de infraestructura. Son más de 1800 obras que hoy estamos desarrollando en la ciudad, el gran parque Medellín, el parque Primavera Norte, más de 27 horas, entre ellas, específicamente, entre ellas los 11 mega colegios, los 12 recreos culturales”, expresó el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa.

Como caso puntual, se informa que la Secretaría de Seguridad de Medellín recibirá $623.914 millones del total del presupuesto de los 12,1 billones de pesos.