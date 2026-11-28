Balacera en el norte de Bogotá deja un comerciante muerto( Colprensa / Archivo )

En horas de la madrugada se registró un intento de robo a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, asignada al esquema de seguridad de un exfuncionario público, en el barrio Prado Veraniego, localidad de Suba, en Bogotá.

Según la información preliminar, varios sujetos habrían interceptado el vehículo con la intención de hurtarlo. Ante la situación, uno de los escoltas reaccionó para enfrentar la amenaza, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, dos de los presuntos delincuentes fueron neutralizados y otros dos capturados. Uno de los capturados y el escolta, quien también resultó herido, fueron trasladados a un centro médico para recibir atención.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego y un arma traumática.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.