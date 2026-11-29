La Presidencia de la República se pronunció frente al supuesto retiro del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro. Ante la situación, el vocero de la Presidencia, Miller Soto, señaló que la orden del presidente Abelardo De La Espriella es mantener intactos los esquemas de protección de los expresidentes de Colombia, incluido el de Gustavo Petro.

Recordemos que el pasado 21 de noviembre, el exmandatario denunció que, presuntamente, varios vehículos blindados que hacían parte de su esquema de seguridad habrían sido retirados para ser destinados a la protección del presidente y de otros funcionarios del Gobierno.

“Varios se fueron a los escoltas de la Presidencia y otros se quedaron con los generales de la Policía. Al Gobierno no le importa un atentado contra mí”, escribió Petro.

Sin embargo; la Unidad Nacional de Protección confirmó que hasta el momento, no se había hecho ningún cambio en los esquemas de seguridad.

Por su parte, el Pacto Histórico denunció el presunto retiro de numerosos esquemas de seguridad de dirigentes y militantes de la colectividad.

De igual forma, Indicó que algunos de ellos están respaldados con medidas cautelares internacionales proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, calificó como “grave” el presunto debilitamiento del esquema asignado al exjefe de Estado.