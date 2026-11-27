Medellín

Según el reporte de la Policía Metropolitana, una joven de 21 años fue detenida por presuntamente cometer un hurto a un ciudadano extranjero en un hotel del barrio Laureles de Medellín.

Según el coronel Richard Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana, la mujer está siendo señalada de los presuntos delitos de hurto calificado y falsedad personal, ya que habría presentado una cédula que no pertenecía a ella.

“Una persona que era retenida por el personal de seguridad cuando intentaba salir del lugar. Al verificar la situación, un ciudadano extranjero manifestó que no recordaba lo ocurrido y reportó la pérdida de varias pertenencias. Durante el procedimiento fueron recuperados una cadena de oro, dos relojes y elementos avaluados en aproximadamente 5 millones de pesos”, reportó el oficial.

La joven fue dejada a disposición de la autoridad competente para su judicialización y responda por los presuntos delitos que habría cometido.