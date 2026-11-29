La Unión- Antioquia

El 28 de noviembre se cumplieron 10 años de la tragedia del avión de Lamia en el que viajaba el equipo de fútbol brasilero Chapecoense y varios periodistas. Ese día la aeronave se estrelló en el Cerro Gordo del municipio de La Unión y murieron 71 personas.

Los pueblos de Colombia y de Brasil sellaron desde ese día una hermandad que perdurará en la historia, ya que la tragedia los unió. El gobierno de Brasil destacó el papel de las autoridades colombianas en la atención de la tragedia. Hace diez años el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana fue condecorado, pero, en esta fecha actual, el reconocimiento de la Orden al Mérito Aeronáutico de Brasil lo recibió el Comando Aéreo de Combate #5.

“En ese entonces hubo una respuesta extraordinaria de la gente del local y del CACOM 5 que apoyaron a los heridos, a los sobrevivientes, apoyaron también en el rescate de los cuerpos de los que fallecieron. Brasil desde el inicio siempre fue muy reconocido, muy grato al apoyo que se tuvo de las instituciones colombianas”, manifestó Paulo Estivallet de Mesquita, embajador de Brasil en Colombia.

El general Luis Miguel Días Ríos, comandate del CACOM #5 con sede en Rionegro, destacó el trabajo que hace diez años realizaron los socorristas y el papel de la Fuerza Aérea colombiana, que contribuyó en el recate de seis sobrevivientes.

“Su Fuerza Aérea Colombiana dispuso todas sus capacidades en ese momento y logró salvar seis vidas junto con el trabajo que se realizó con bomberos, con entidades de rescate y autoridades locales. El gobierno de Brasil, a través de la Fuerza Aérea Brasilera, nos reconoce ese esfuerzo y esa hermandad que hemos mantenido a lo largo del tiempo”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también recordó la tragedia que él, como mandatario en ese 2016, lideró los homenajes a las 71 víctimas. El más recordado, el realizado en el estadio Atanasio Girardot, donde se iba a jugar la final de la Copa Sudamericana entre el Atlético Nacional y el Chapecoense.

“El canciller Serra, que era el canciller de Brasil, vino a la ceremonia y el señor llegaba y me decía, llorando, me decía, no entiendo, no entiendo, no entiendo cómo puede estar pasando esto, ustedes expresando una solidaridad tan grande y llorando a personas que jamás ustedes habían visto. Y que somos una sociedad que es solidaria. Eso nunca se nos olvida. Y es ponernos siempre en el lugar del otro”.

Recordemos que hace cerca de un mes estuvo uno de los futbolistas sobrevivientes en el hora denominado Cerro Chapecó, donde recordó a sus compañeros y agradeció el apoyo al pueblo colombiano en esa trágica noche del 28 de noviembre del 2016.