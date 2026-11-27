Medellín, Antioquia

En los últimos diez años, Comfama desembolsó más de $2,2 billones a través de más de 2 millones de créditos en Antioquia, una cifra que refleja la expansión de su modelo de servicios financieros y su participación en las decisiones económicas de los hogares afiliados.

Desde 2016, la Caja de Compensación Familiar ha fortalecido su portafolio con líneas de financiación para educación, vivienda, consumo, mejoramiento de hogares y atención de necesidades económicas imprevistas. Esta oferta busca facilitar el acceso a recursos y acompañar a las familias en la planeación de sus finanzas.

Uno de los resultados de esta estrategia se evidencia en el acceso a vivienda propia. A través del programa Camino a mi Casa, más de 15.000 familias han participado desde 2019 en procesos de ahorro, postulación a subsidios y financiación. De ellas, 5.445 han conseguido acceder a una vivienda.

Desde 2022, más de 137.000 personas han utilizado la Mentoría Financiera, un programa que ofrece diagnósticos digitales, charlas de educación financiera y asesorías virtuales con consultores especializados. El portafolio incluye créditos de diferentes montos y destinos. Por ejemplo, los préstamos de Cuota Monetaria, que oscilan entre $240.000 y $800.000, están dirigidos a atender necesidades inmediatas de liquidez.

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Con más de $2,2 billones Comfama amplía su modelo de atención financiera

Un ejemplo del impacto de estas alternativas es el caso de Daniel Ocampo, gestor de logística en Suma del Grupo Argos, quien utiliza el crédito de Consumo Responsable para financiar sus estudios de inglés, una meta que tenía desde sus años de colegio y que considera importante para ampliar sus oportunidades profesionales.

Esta transformación tiene antecedentes en 1966, cuando Comfama creó su primer programa financiero en alianza con Haceb para facilitar a los trabajadores afiliados la adquisición de estufas y neveras. Posteriormente, en 1995, consolidó el programa Crédito Familiar, dirigido a personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos, y en 2000 fortaleció su participación en el microcrédito regional.