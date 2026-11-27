La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que culminó la capacitación de los 3.665 jurados de votación que participarán en la consulta popular convocada para este domingo 29 de noviembre, en la que los habitantes de ocho municipios del Oriente antioqueño decidirán sobre la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

Según la entidad, las jornadas de capacitación se realizaron en los municipios donde se desarrollará la consulta. Del total de personas designadas, 3.006 fueron asignadas como jurados titulares y 659 como remanentes, quienes estarán disponibles para atender las necesidades que se presenten durante la jornada electoral.

La consulta se llevará a cabo en Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente Ferrer.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Registraduría, 383.952 ciudadanos están habilitados para participar en las urnas. De ese total, 196.512 son mujeres y 187.440 son hombres.

87 puestos de votación estarán habilitados en los ocho municipios

Para el desarrollo de la jornada, la Registraduría instalará 87 puestos de votación, distribuidos en las zonas urbanas y rurales de los ocho municipios, además de un puesto ubicado en un centro penitenciario.

La distribución contempla 51 puestos en zonas urbanas, 35 en zonas rurales y uno en la cárcel. En estos lugares estarán disponibles 501 mesas de votación.

De acuerdo con la información oficial, 427 mesas estarán ubicadas en sectores urbanos, 73 en zonas rurales y una en el centro penitenciario.

La entidad confirmó que la preparación de los jurados hace parte de la organización logística de la consulta, en la que los ciudadanos deberán pronunciarse sobre la propuesta de integración territorial impulsada para el Valle de San Nicolás.

La conformación del Área Metropolitana comprende a los ocho municipios mencionados y busca establecer un esquema de coordinación para asuntos relacionados con la planificación del territorio, la movilidad y el desarrollo regional.