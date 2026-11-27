Capturan a alias Camilo, integrante del frente 36 de las disidencias Farc en Antioquia. Foto: Cuarta Brigada.

En medio de una operación militar contra el Frente 36 de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’, las autoridades capturaron en flagrancia a alias Camilo en el municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia.

La captura se produjo durante dos diligencias de allanamiento realizadas en la vereda San Pablo, en una operación liderada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, el capturado haría parte del anillo de seguridad de alias ‘Guaricho’, tercer cabecilla, y tendría cerca de seis años de trayectoria dentro de esta organización armada ilegal.

Entre sus presuntas funciones estarían la adquisición y distribución de armamento, así como la compra de explosivos y elementos utilizados para su fabricación.

Otros detalles

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dos pistolas, cuatro proveedores, 54 cartuchos, dos teléfonos celulares, diez radios de comunicación y varios accesorios para estos equipos.

Asimismo, fueron hallados un dron con sus respectivos accesorios, cuatro artefactos explosivos improvisados, 150 iniciadores eléctricos y cinco detonadores comunes.

En el procedimiento también fue incautada una camioneta avaluada en aproximadamente 430 millones de pesos.