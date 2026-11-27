Más de 700 jóvenes víctimas del conflicto recibieron su libreta militar en Medellín durante 2026

Medellín

Este 27 de noviembre, 390 jóvenes víctimas del conflicto armado recibieron su tarjeta militar en la Casa Museo de la Memoria en Medellín, entre las 7:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, en la última jornada de entrega del año.

En lo que iba de 2026 se habían entregado 422 libretas militares y, con esta convocatoria, el acumulado superó las 700, según el balance expuesto por el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila.

Beneficiarios y trámite sin intermediarios

El documento aplicó para jóvenes víctimas del conflicto armado —incluidos casos de desplazamiento, desaparición, tortura, secuestro o reclutamiento— reconocidos por la Unidad Nacional de Víctimas, quienes estuvieron exentos del servicio militar y contaron con apoyo de la Alcaldía y el Centro de los Jóvenes.

Arcila precisó que el proceso fue directo y gratuito, sin intermediarios, con acompañamiento jurídico y psicológico, toma de fotografías y carga de requisitos en la plataforma de la Cuarta Brigada.

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Acceso a oportunidades y continuidad

Según el funcionario, contar con la libreta militar facilitó el acceso a educación y empleo, además de promover la integración de personas provenientes de otras regiones del país.

Arcila confirmó que este plan de entregas continuó durante lo que restaba de la administración del alcalde Federico Gutiérrez, ampliando el alcance del beneficio para la población habilitada.